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أول إجراء من الأعلى للإعلام بشأن أزمة ريهام سعيد عن صيد الحيوانات

12:44 م الخميس 03 ديسمبر 2020
أول إجراء من الأعلى للإعلام بشأن أزمة ريهام سعيد عن صيد الحيوانات

ريهام سعيد


كتب- مصراوي:

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الرصد بالمجلس ستبحث يوم الأحد المقبل الأزمة التي أثارتها الإعلامية ريهام سعيد خلال برنامجها "صبايا الخير" والمتعلقة بنشاط صيد الحيوانات.

وقال المصدر لمصراوي، إن لجنة الرصد ستقوم بتفريغ الحلقة ومشاهدتها ورصد ما بها من مخالفات، كما ستضع أمامها قرار قناة النهار بالاعتذار عن الحلقة ورفعها من جميع منصات السوشيال ميديا الخاصة بها، حيث سيتم اتخاذ القرار بشأنها في ضوء تلك المعطيات.

وأعلنت "شبكة قنوات النهار" اعتذارها للمشاهدين، عن حلقة أمس من برنامج "صبايا الخير"، والتي كان هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج.

وأكدت "شبكة قنوات النهار" أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة بما فيها يوتيوب وسوشيال ميديا.

الأعلى للإعلام ريهام سعيد

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