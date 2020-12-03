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رئيس الوزراء: المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل للشباب

12:16 م الخميس 03 ديسمبر 2020
رئيس الوزراء: المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل للشباب

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة انتهجت زيادة الأجور لكل العاملين في القطاع الحكومي وتشجيعه في القطاع الخاص، مقابل كبح جماح التضخم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان أهم نتائج بحث الدخل والإنفاق اليوم.

وأكد مدبولي، أن المشروعات القومية خلقت 5 ملايين فرصة عمل: "لو مكنش المشاريع دي اتعملت كان الشباب اللي بيتخرج وبيدور على فرص عمل هيعمل إيه؟".

وأضاف مدبولي، أن زيادة الأجور مقابل انخفاض التضخم للمرة الأولى فبدأ المواطن يشعر بهذه الزيادة.

وتابع: 3.6 مليون أسرة يحصلون على دعم نقدي من خلال برنامج تكافل وكرامة، ومن المقرر أن يصل العدد إلى 4 ملايين أسرة.

مصطفى مدبولي المشروعات القومية فرصة عمل للشباب

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