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اعتذار وتوضيح.. أول رد من النهار على حلقة الثعلب لريهام سعيد

12:03 م الخميس 03 ديسمبر 2020
اعتذار وتوضيح.. أول رد من النهار على حلقة الثعلب لريهام سعيد

حلقة ريهام سعيد عن نشاط صيد الحيوانات في مصر

كتب- مصراوي:

أعلنت "شبكة قنوات النهار" اعتذارها للمشاهدين، عن حلقة أمس من برنامج "صبايا الخير"، والتي كان هدفها فقط تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج.

وأكدت "شبكة قنوات النهار" أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة بما فيها يوتيوب والسوشيال ميديا.

وأشارت الشبكة إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات لما لها من قيمة متأصلة في الحياة، أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة، وحرصها كذلك على الدعوة لاتخاذ أي تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات، بهدف حمايتها وعدم ترويعها.

وكانت الشبكة قد تابعت باهتمام بالغ، ما نقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وتقدر غضبهم على عرض مشهد الصيد.

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الثعلب ريهام سعيد صبايا الخير صيد الحيوانات

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