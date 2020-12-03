رئيس الوزراء: "لولا الدعم الحكومي لارتفعت معدلات الفقر 10 نقاط"
كتب- محمد نصار:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجهود الذي بذلته الدولة في تقديم الدعم أدى إلى تراجع معدلات الفقر ولولا هذه الجهود لزادت نسبة الفقر بنحو 10 نقاط
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان أهم نتائج بحث الدخل والإنفاق اليوم.
وأكد رئيس الوزراء، على أن الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر لعشر سنوات مقبلة على الأقل من أجل خفض معدلات الفقر بشكل أكبر في الفترة المقبلة.
وتابع مدبولي: "الدعم المباشر الذي قدمته الدولة وفر على الأسر الإنفاق بشكل كبير على الصحة والسلع الغذائية وغيرها من القطاعات".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
116724
عدد المصابين
-
102949
عدد المتعافين
-
6694
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
64725137
عدد المصابين
-
44808528
عدد المتعافين
-
1496711
عدد الوفيات
إعلان