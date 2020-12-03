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رئيس الوزراء: زيادة الأجور لـ 334 مليار جنيه وتراجع معدلات الفقر

11:46 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
رئيس الوزراء: زيادة الأجور لـ 334 مليار جنيه وتراجع معدلات الفقر

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم زيادة مخصصات الأجور في الموازنة العامة (2020-2021) إلى 334 مليار جنيه هذا العام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان أهم نتائج بحث الدخل والانفاق اليوم.

وأضاف مدبولي: "لأول مرة منذ 20 عاما نشهد انخفاضا بمعدلات الفقر في مصر، وهذه أرقام جيدة ولكنها خطوة من ألف خطوة لتحقيق الهدف المنشود لوضع مصر في المكانة التي تستحقها".

أجور الموظفين موظفي الدولة مصطفى مدبولي

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