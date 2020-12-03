رئيس الوزراء: زيادة الأجور لـ 334 مليار جنيه وتراجع معدلات الفقر

كتب- محمد نصار:



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم زيادة مخصصات الأجور في الموازنة العامة (2020-2021) إلى 334 مليار جنيه هذا العام.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان أهم نتائج بحث الدخل والانفاق اليوم.



وأضاف مدبولي: "لأول مرة منذ 20 عاما نشهد انخفاضا بمعدلات الفقر في مصر، وهذه أرقام جيدة ولكنها خطوة من ألف خطوة لتحقيق الهدف المنشود لوضع مصر في المكانة التي تستحقها".