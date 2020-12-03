بشأن توسعة الدائري.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا لرئيس الوزراء

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، من نفق السلام حتى كوبري المرج، بنطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرار باعتبار مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوي على النيل في المسافة من طريق القاهرة / أسوان الزراعي الغربي حتى طريق الصعيد الصحراوي الغربي من أعمال المنفعة العامة.​