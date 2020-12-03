السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن أراضي منخفض توشكى
11:24 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
كتب- محمد نصار:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 621 لسنة 2020 بتخصيص قطع أراض بجهة منخفض توشكى بمحافظتي أسوان والوادي الجديد لإقامة عدد من المشروعات عليها.
نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
116724
عدد المصابين
-
102949
عدد المتعافين
-
6694
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
64725137
عدد المصابين
-
44808528
عدد المتعافين
-
1496711
عدد الوفيات
إعلان