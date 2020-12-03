السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن أراضي منخفض توشكى

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 621 لسنة 2020 بتخصيص قطع أراض بجهة منخفض توشكى بمحافظتي أسوان والوادي الجديد لإقامة عدد من المشروعات عليها.

نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

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