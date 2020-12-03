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السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن أراضي منخفض توشكى

11:24 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن أراضي منخفض توشكى

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 621 لسنة 2020 بتخصيص قطع أراض بجهة منخفض توشكى بمحافظتي أسوان والوادي الجديد لإقامة عدد من المشروعات عليها.

نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

السيسي منخفض توشكى عبدالفتاح السيسي

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