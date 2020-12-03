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اليوم.. مصر للطيران تسير 50 رحلة جوية لنقل 5400 راكب

10:37 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
اليوم.. مصر للطيران تسير 50 رحلة جوية لنقل 5400 راكب

مصر للطيران تسير 50 رحلة جوية لنقل 5400 راكب

كتب- مصراوي:

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، 50 رحلة لنقل أكثر من 5400 راكب إلى عدد من الوجهات العالمية.

وذكرت الشركة، أن هذ الوجهات تشمل: (تورونتو، الرياض، بيروت، أكرا، جدة، ندجامينا، تونس، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، الدمام، لندن، موسكو، باريس، بروكسل، نيويورك، فرانكفورت، بغداد، البحرين، إسطنبول، الخرطوم، المدينة المنورة، عمان، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا)، بالإضافة إلى 7 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان)، و4 رحلات شحن جوي.

مصر للطيران الرحلات الجوية

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