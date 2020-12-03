حدث ليلاً| قفزة كبيرة في إصابات كورونا وتطورات انهيار "عقار محرم بك"

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قفزة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102949 حالة حتى اليوم.

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السيسي يؤكد استعداد مصر لدعم لبنان وشعبه لمواجهة كافة التحديات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استعداد مصر لدعم لبنان وشعبه الشقيق لمواجهة كافة التحديات، معربًا عن تمنياته للبنان بأن يتجاوز هذه الظروف القاسية بوحدة قادته وتماسك شعبه.

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بالأسماء.. ارتفاع عدد ضحايا العقار المنهار بمحرم بك في الإسكندرية إلى 5 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا عقار محرم بك المنهار وسط الإسكندرية، مساء الأربعاء، إلى 5 أشخاص "3 رجال وسيدتين"، ولا تزال أعمال البحث عن آخرين مستمرة.

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والد طالب الطب ضحية طعن طوخ: "المتهم ليس مريضا نفسيا وحاقد على ابني"

قال عبد العظيم يوسف، والد ضياء طالب الطب والذي راح ضحية حادث الطعن بقرية السيفا مركز طوخ، إن المتهم ليس مريضا نفسيًا وإنه تربص بضياء لقتله من خلال جريه خلفه في الشارع لمسافة 200 متر.

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غادروا قبل دقائق.. العناية الإلهية تنقذ 5 تلاميذ من انهيار عقار محرم بك بالإسكندرية (صور)

أنقذت العناية الإلهية 5 تلاميذ غادروا المكان قبل دقائق من انهيار عقار محرم بك وسط الإسكندرية، الذي وقع مساء الأربعاء، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص من قاطنيه جرى انتشال جثثهم، فيما استمرت أعمال البحث عن آخرين.

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"مساء الجحود".. مفيد فوزي معاتبًا القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي- فيديو

وجه الإعلامي مفيد فوزي، عتاب على القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بسبب عدم توجيه دعوة له رغم أنه من المؤسسين، قائلًا: "نظرت بنفسي لشاب من أكثر 40 عامًا، رايح لوزارة الشؤون ليقابل أنور أحمد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الذي قام بدور مصطفى كامل في فيلم مصطفى كامل، ليقوم بعمل إشهار لما يمكن أن يسمى جمعية للكُتاب".

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وزير المالية: "لن يتم التعامل مع أي جهة إلا بالفواتير الإلكترونية بدءًا من أول يوليو"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك 100 شركة تعمل حاليًا بواسطة الفواتير الإلكترونية، وتقوم بالتوقيع الإلكتروني على الفواتير وتصل لحظيًا مبيعاتهم ومشترياتهم لمصلحة الضرائب وتكون الضريبة معروفة لحظيًا، مشيرًا إلى أنه بدءًا من 1 يوليو المقبل فإن جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها وكل الأشخاص الاعتبارية لابد أن تتعامل بيعًا أو شراءًا سلعة أو خدمة إلا وكان موجود ضمن منظومة الفواتير الإلكترونية.

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فتاة الفوتوسيشن تعتذر للمصريين: "درس مهم"

تقدمت سلمى الشيمي، فتاة "فوتوسيشن سقارة" بالاعتذار للمصريين ووزارة السياحة والاثار على فوتوسيشن هرم سقارة، قائلة: " أعتذر لكل شخص لم يعجبه فوتوسيشن سقارة ، كما اعتذر لـ وزارة السياحة والأثار، كنت بتصور لنفسي مش بمثل ملكة معينة ولكن دا درس مهم ".

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نقيب المحامين يشكل لجنة لمتابعة الطعن الخاص بأرض 6 أكتوبر أمام القضاء الإداري

شكل رجائي عطية، نقيب المحامين، لجنة من أعضاء مجلس النقابة؛ تضم: محب المكاوي، سيد عبدالغني، عبدالحفيظ الروبي، صلاح سليمان، إضافة لمحسن الدمرداش رئيس الشئون القانونية بالنقابة العامة، تكون مهمتها متابعة الطعن المنظور أمام محكمة القضاء الإداري بشأن أرض المدينة السكنية بالسادس من أكتوبر، وحضور الجلسة المقرر لها 5/1/2021.

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"اعتقدنا إصابتها بنزلة برد عادية".. زوج موظفة بمدرسة ليسيه الحرية توفت بكورونا

قال فوزي البيهي، زوج مدير شئون العاملين بمدرسة ليسيه الحرية بالإسكندرية والتي توفت جراء إصابتها بفيروس كورونا، إن أحد الأطباء أخبرهم في البداية بإصابتها بنزلة برد عادية.

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مطار القاهرة يمنع سفر راكبة مغربية إلى كازابلانكا بتحليل "BCR" إيجابي

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، سفر راكبة مغربية الجنسية إلى كازابلانكا ومعها تحليل BCR الخاص بفيروس كورونا إيجابيا، وتم إلغاء سفرها ونقلها إلى إحدى مستشفيات العزل بسيارة إسعاف المطار.

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انتشال جثة آخر ضحايا عقار الإسكندرية المنهار.. والحصيلة النهائية 6 قتلى

انتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، منذ قليل، جثة سادسة لسيدة تدعى"سمية محمد مصطفى عبد المجيد" 64 عاما، من أسفل أنقاض عقار محرم بك المنهار.

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ميركل تتوقع صدور أول تصاريح للقاح كورونا في نهاية ديسمبر

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها تتوقع صدور أول تصاريح لمصل كورونا في الاتحاد الأوروبي في نهاية ديسمبر الجاري.

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ترامب يواصل مزاعم تزوير الانتخابات في خطاب وصفه بأنه "الأهم"

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن الانتخابات الأمريكية شهدت وقائع تزوير كبيرة قلبت نتيجة الانتخابات، وكرر ترامب مزاعمه بتزوير الانتخابات التي رددها منذ خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

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ألمانيا: تمديد الإغلاق الجزئي حتى 10 يناير المقبل

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء أمس الأربعاء، تمديد الإغلاق الجزئي الساري في البلاد حتى العاشر من يناير المقبل.

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وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار عن عمر ناهز 94 عامًا

أفادت "فرانس برس" في نبأ عاجل لها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان عن عمر ناهز 94 عامًا، ولم تقدم مزيدًا من التفاصيل.

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مسؤول أمريكي بارز: واشنطن ماضية في خفض عدد جنودها في أفغانستان

أعلن أرفع جنرال في البنتاجون، مساء أمس الأربعاء، أن الجيش الأمريكي سيمضي قدمًا في تنفيذ أوامر الرئيس دونالد ترامب، بخفض عدد قواته في أفغانستان الى 2,500 جندي بحلول منتصف يناير، واصفًا الوضع على الأرض هناك بأنه "مأزق استراتيجي".

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