7 ديسمبر.. "منتدى تعزيز السلم" ينظم مؤتمره السابع حول "قيم ما بعد كورونا" بأبوظبي

كتب- محمود مصطفى:

يعقد "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة"، ملتقاه السنوي السابع افتراضياً؛ تحت عنوان "قيم ما بعد كورونا: التضامن وروح ركاب السفينة"؛ على مدى ثلاثة أيام من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري في أبوظبي، برعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ورئاسة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم رئيس المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وتبحث أعمال الملتقى عن مخرجات معرفية وأجوبة فقهية وشرعية وفلسفية؛ لجملة من العناوين أو الموضوعات، التي تشغل الوعي الكوني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البشرية، وتتسبب بالقلق الكبير على كل المستويات النفسية والمعنوية والمادية؛ للأفراد والمجتمعات والدول القوية والضعيفة على حد سواء، ذلك لأن جائحة "كورونا" أصابت عالمنا في أخصّ خصائصه وأبرز مميزاته.

وتتركز فعاليات الملتقى السنوي السابع؛ بمشاركة كوكبة من كبار العلماء والمفكرين والأطباء وعلماء الاقتصاد والفاعلين السياسيين وعموم أهل النظر والحكمة؛ على مستوى العالم، على بحث العناوين التالية: "الجائحة وروح ركاب السفينة"، ودور "القيم في الأزمات"، و"العولمة والدولة الوطنية"، و"جوائح وليست جائحة واحدة"، ودور "حلف الفضول الجديد: رهنية المبادرة وتجدد الحاجة"، وهو الحلف الذي أطلقه منتدى تعزيز السلم في ملتقاه السنوي السادس، وجمع به الأديان الكبرى في العالم حول قيم الرحمة والفضيلة، وكأنه خطوة استباقية؛ لمواجهة الأزمات التي تهدد عالم اليوم، وأبرزها في اللحظة الراهنة، هو فيروس كورونا القاتل (كوفيد 19 المستجد).