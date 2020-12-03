بالصور.. حي العمرانية يشن حملة لمتابعة التزام المحلات بمواعيد الغلق

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت اللجان المشكلة من أحياء ومدن ومراكز محافظة الجيزة، متابعة التزام المحلات والمقاهي والمطاعم بمواعيد الغلق الجديدة التي بدأت أول ديسمبر.

وشنت أجهزة حي العمرانية، حملات ليلية على المحلات والورش الحرفية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية، لمتابعة تنفيذ القرار.

وتواصلت جهود حي العمرانية، مساء الأربعاء، متابعة تنفيذ القرار بالورش الحرفية داخل الكتلة السكنية، بتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومتابعة وإشراف محمد نور الدين، رئيس حي العمرانية.