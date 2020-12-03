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نقيب المحامين يشكل لجنة لمتابعة الطعن الخاص بأرض 6 أكتوبر أمام القضاء الإداري

01:20 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
نقيب المحامين يشكل لجنة لمتابعة الطعن الخاص بأرض 6 أكتوبر أمام القضاء الإداري

رجائي عطية نقيب المحامين

شكل رجائي عطية، نقيب المحامين، لجنة من أعضاء مجلس النقابة؛ تضم: محب المكاوي، سيد عبدالغني، عبدالحفيظ الروبي، صلاح سليمان، إضافة لمحسن الدمرداش رئيس الشئون القانونية بالنقابة العامة، تكون مهمتها متابعة الطعن المنظور أمام محكمة القضاء الإداري بشأن أرض المدينة السكنية بالسادس من أكتوبر، وحضور الجلسة المقرر لها 5/1/2021.

جاء ذلك بعدما تقدم المحامي عمار عبدالحميد شندي أحد حاجزي المدنية السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، بطلب إلى النقيب العام، وذلك للحفاظ على أصول وأموال النقابة العامة.

وأوضح الطلب، أن نقابة الجيزة وأعضاء مجلس إدارة المدينة السكنية طعنوا على القرار الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية بسحب جزء من أرض النقابة بمدينة السادس من أكتوبر أمام محكمة القضاء الإداري.

رجائي عطية نقابة المحامين القضاء الإداري أرض المدينة السكنية

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