وزير الزراعة يبحث خطة النهوض بمحصول قصب السكر

كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن النهوض بمحصول قصب السكر وتحقيق أعلى إنتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين.

وأكد القصير، اليوم الأربعاء، على أن وزارة الزراعة تستهدف وضع خطة للنهوض بإنتاج قصب السكر على المستوى الكمي والنوعي من خلال تطبيق أساليب زراعة حديثة واستنباط أصناف جديدة تحقق إنتاجية عالية للفدان، وتطوير نظم الري واستخدام الأساليب الحديثة للري بدلا من الغمر بالإضافة إلى استخدام الميكنة الحديثة في الزراعة والحصاد الأمر الذي يحقق مردودا اقتصاديا كبيرا للمزارعين.

وأوضح وزير الزراعة، اهتمام الحكومة بمحصول القصب حيث يستخرج منه سلعة استراتيجية مهمة بالإضافة إلى أنه متعدد الأغراض سواء في صناعة العسل والأعلاف والورق والأخشاب، ويوفر فرص عمل كبيرة مباشرة وغير مباشرة واستثمارات بمليارات الجنيهات.

ووجه القصير، بإنشاء حقول إرشادية للمزارعين في مناطق زراعة القصب بالصعيد تكون نماذج على أرض الواقع لزراعة المحصول بالشتلات ونظام الري الحديث واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتكون عامل جذب للقطاع الخاص وخلق وعي لدى المزارعين من أجل سرعة نشر التقنية الحديثة في الزراعة خلال وقت قصير.

وأشار إلى أن الوزارة توفر الدعم الفني للمزارعين للنهوض بمحصول القصب والبنك الزراعي يوفر التمويل اللازم لعملية تطوير نظم الري ودعم المزارعين بالفائدة الميسرة 5%.

حضر الاجتماع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية والدكتور أيمن حسني مدير معهد المحاصيل السكرية ومديري مديريات الزراعة بمحافظات زراعة قصب السكر في صعيد مصر.​