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الطيران المدني: انضمام معهدي هندسة الطيران والحاسبات والفضاء للأكاديمية المص

11:32 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
الطيران المدني: انضمام معهدي هندسة الطيران والحاسبات والفضاء للأكاديمية المص

وزارة الطيران المدني

كتب- محمد عبيد:

تسلمت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، من وزارة التعليم العالي معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران ومعهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء، وكافة محتوياتهما من معامل وورش، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق بين الوزارتين.

وقالت وزارة الطيران المدني، في بيان لها: "تعد هذه المعاهد إضافة كبيرة للدور التعليمي المهم للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بما يمثل خطوة مهمة في تطوير الأكاديمية، بهدف توسيع قاعدة التخصصات بها، وذلك من أجل تلبية متطلبات الطلاب في التعلم واكتساب المهارات الفنية والتقنيات المتطورة".

وتابعت الوزارة: "تم اليوم التحاق دفعة جديدة من الطلاب الجدد لدراسة الطيران بالأكاديمية، وهي الدفعة 55 التي تتعدى 60 طالبا منهم جنسيات مختلفة من دول عربية شقيقة مثل العراق ولبنان والسعودية وليبيا".

وأضافت الوزارة، أنه تم فتح 3 فصول جديدة بالأكاديمية لتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب حفاظا على صحة الطلاب وهيئة التدريس، وذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني لتوسعة مجالات الأكاديمية لتتناسب مع هذا الإقبال من الطلاب العرب والمصريين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية في ظل فيروس كورونا المستجد.​

وزارة الطيران المدني الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران هندسة الطيران والحاسبات والفضاء

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