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وزير الزراعة يكلف عبدالله زغلول بالعمل رئيسا لمركز بحوث الصحراء

08:56 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
وزير الزراعة يكلف عبدالله زغلول بالعمل رئيسا لمركز بحوث الصحراء

السيد القصير وزير الزراعة


كتب- أحمد مسعد:

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية بالعمل رئيسا لمركز بحوث الصحراء، وذلك لحين شغلها وفقا لأحكام القانون.

كما أصدر وزير الزراعة قرارا وزاريا بتكليف الدكتور حسام شوقي مدير مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء بالعمل نائبا لرئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، وذلك لحين شغلها وفقا لأحكام القانون

بحوث الصحراء السيد القصير وزارة الزراعة عبدالله زغلول

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