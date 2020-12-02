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رئيس "الشيوخ" يهنئ رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات باليوم الوطني

08:45 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
رئيس "الشيوخ" يهنئ رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات باليوم الوطني

رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

كتب- مصراوي:

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش.

وأفاد بيان لمجلس الشيوخ بأن عبد الرازق تقدم في البرقية باسمه واسم أعضاء مجلس الشيوخ بأصدق التهاني بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، مؤكدًا أنها فرصة غالية لمشاركة مسئولي وشعب الإمارات أفراحهم والتأكيد على الروابط القوية التي تربط البلدين حكومة وشعبًا.

وأضاف أنها مناسبة غالية نستذكر بها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها، والذي كان داعما مخلصاً لقضايا أمتنا العربية، وهو ذات النهج الذي انتهجه أبناؤه من بعده.

المجلس الوطني الاتحادي الإمارات عبدالوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ

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