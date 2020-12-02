بالفيديو| رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي بجنود "بدر – 6"

كتب- محمد نصار:

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر تأمين القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي والمشروع التكتيكي بجنود "بدر- 6" بالرماية بالذخيرة الحية.

ونشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة، مقطع فيديو للتدريبات القتالية التي أظهرت مدى القدرة والكفاءة القتالية للعناصر المشاركة فيها.