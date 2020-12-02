أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

بالفيديو| رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي بجنود "بدر – 6"

08:41 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
بالفيديو| رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي بجنود "بدر – 6"

رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي بجنود بدر – 6

كتب- محمد نصار:

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر تأمين القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي والمشروع التكتيكي بجنود "بدر- 6" بالرماية بالذخيرة الحية.

ونشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة، مقطع فيديو للتدريبات القتالية التي أظهرت مدى القدرة والكفاءة القتالية للعناصر المشاركة فيها.

محمد فريد القوات المسلحة المشروع التكتيكي بجنود بدر – المشروع التكتيكي بجنود بدر – 6

الخبر التالى:

رئيس "الشيوخ" يهنئ رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات باليوم الوطني

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116303

    عدد المصابين

  • 102816

    عدد المتعافين

  • 6666

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63658915

    عدد المصابين

  • 44057803

    عدد المتعافين

  • 1475636

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:سكن لكل المصريين وتخصيص أراضٍ.. 8 قرارات جديدة للحكومة اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا