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30% فرص سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لـ 6 أيام "فيديو"

08:21 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
30% فرص سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لـ 6 أيام "فيديو"

سقوط الأمطار

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة التنبؤ بالطقس خلال 6 أيام مقبلة تشمل "الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء".

ونشرت صفحة مجلس الوزراء، عبر فيسبوك، مقطع فيديو، لحالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة، حيث تصل فرص سقوط الأمطار إلى 30%.

وأوضح الفيديو، أن نسب الرطوبة تختلف على مدار الأيام الـ 6 لتصل إلى أقصى درجاتها عند 85%.

سقوط الأمطار الأرصاد الطقس

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