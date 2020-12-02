30% فرص سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لـ 6 أيام "فيديو"
كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة التنبؤ بالطقس خلال 6 أيام مقبلة تشمل "الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء".
ونشرت صفحة مجلس الوزراء، عبر فيسبوك، مقطع فيديو، لحالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة، حيث تصل فرص سقوط الأمطار إلى 30%.
وأوضح الفيديو، أن نسب الرطوبة تختلف على مدار الأيام الـ 6 لتصل إلى أقصى درجاتها عند 85%.
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