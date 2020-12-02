محافظة القاهرة: نقل المواطنين مجانا من ميدان المطرية إلى موقف مسطرد
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كتب- محمد نصار:
أعلنت محافظة القاهرة، نقل موقف الميكروباص من ميدان المطرية إلى منطقة مسطرد، بداية من اليوم الثلاثاء.
ويهدف القرار إلى إعادة تنظيم المنطقة وإنشاء موقف نموذجي بمعرفة الشركة الوطنية للطرق.
كما وفرت محافظة القاهرة خدمة النقل المجاني للمواطنين عبر أتوبيسات النقل العام، من ميدان المطرية إلى موقف مسطرد.
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