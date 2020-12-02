قطع المياه عن بعض المناطق بالدقهلية ٧ ساعات.. مساء اليوم
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع المياه عن مناطق حي شرق المنصور – جزء من حي غرب المنصورة – جزء من مركز المنصورة ( وحدة محلية نقيطة – وحدة محلية برق العز – وحدة محلية برق العز – وحدة محلية كوم الدربي )، وذلك اعتباراً من الساعة 11 مساء اليوم، حتي الساعة 6 من صباح غد الخميس ، لمدة ٧ ساعات.
وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة لأعمال صيانة طارئة على خط المياه العكره الخاص بمرفق شرق المنصورة الجديد قطر 1000 مم.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، في ظل تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
116303
عدد المصابين
-
102816
عدد المتعافين
-
6666
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
63658915
عدد المصابين
-
44057803
عدد المتعافين
-
1475636
عدد الوفيات
إعلان