بيانات رسمية لكورونا في مصر: انخفاض مستمر للتعافي.. و6666 حالة وفاة



كتب - أحمد جمعة:

واصل مؤشر التعافي من فيروس كورونا بمصر انخفاضه من جديد ليصل إلى 88.4%حتى اليوم الأربعاء، بحسب البيانات الرسمية التي سجلتها وزارة الصحة والسكان، لحالات "كوفيد-19"، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 93.8% مطلع أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك في ظل الزيادة الملحوظة لأعداد الإصابات اليومية التي تسجلها وزارة الصحة، إذ سجلت الوزارة أمس الثلاثاء، 392 حالة إيجابية جديدة و16 حالة وفاة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس 116303 حالة إيجابية، من ضمنهم 102816 حالة تم شفاؤها، و6666 حالة وفاة.

وظلت الحالات اليومية للإصابات دون مستوى الـ 300 حالة منذ شهور، حتى قفزت فوق الـ 300 حالة منذ الأسبوع الماضي، واستمرت في الزيادة لتبلغ أقصاها أمس وهو العدد الأعلى منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في تقرير أمام مجلس الوزراء، إن معدل الإصابات بالفيروس يأخذ منحى تصاعديا خلال هذه الفترة، لافتة إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية سجلت معدلات إصابة تُعد هي الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.

وبالتزامن مع ذلك، استقر مؤشر الوفيات عند مستوى 5.7%، وبقيت الحالات اليومية المسجلة بين 10 إلى 20 حالة.

ولا يزال معدل الوفيات في مصر مرتفعا عن متوسط معدل الوفيات العالمي المُسجل لدى منظمة الصحة العالمية وهو 5.3%، وفق الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في المنظمة.

وتطرقت الوزيرة خلال العرض إلى تطور موقف تصنيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا عالمياً، مشيرة إلى أنه في 30 نوفمبر 2020، أعلنت شركة "Moderna" أنها تقدمت بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء (FDA) للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ، بعد أقل من عام من بدء أول تجربة سريرية للقاح فيروس كورونا، وهذا يعتبر الطلب الثاني لإدارة الغذاء والدواء بعد أسبوعين فقط من طلب شركتي"Pfizer" و"BioNTech"، موضحة أنه فى حالة حصول شركة "Moderna" على الإذن، يمكن أن تبدأ الحقن الأول للقاح في 21 ديسمبر 2020.

وأشارت وزيرة الصحة خلال الاجتماع إلى عدد من التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة العلمية التي شُكلت مؤخراً، وأسند إليها متابعة الأبحاث السريرية للقاحات فيروس كورونا المستجد، كما كُلفت بدراسة ورفع التوصيات العلمية عن اللقاحات المناسبة، التي ينبغي أن تقوم الدولة بالتعاقد على إحداها.