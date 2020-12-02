قرار حكومي عاجل بشأن الحد الأقصى للدخل لراغبي الإسكان الاجتماعي

أسعار ومواعيد الحجز.. خطوات تخصيص شقق الإسكان في 4 مشروعات إلكترونيًا

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للمواطنين متوسطي الدخل المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، ضمن محور متوسطي الدخل" سكن لكل المصريين"؛ ليكون بصافي دخل 10 آلاف جنيه شهريا للأعزب، وبصافي دخل 14 ألف جنيه شهرياً للأسرة، وذلك بما يضمن زيادة الشريحة المستهدف إتاحة وحدات الإسكان الاجتماعي لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

جاء ذلك وفق بيان حكومي صادر عن مجلس الوزراء الأربعاء.