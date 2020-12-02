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تفويض وزيري المالية والصحة بالتعاقد لتوفير 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا

01:28 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
تفويض وزيري المالية والصحة بالتعاقد لتوفير 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا

اجتماع مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على تفويض وزيرى المالية والصحة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع التحالف العالمى للقاحات والتحصين "جافى"، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه المجموعة الطبية للبدء في التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء.
جاء ذلك بحسب بيان رسمي صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي.

مجلس الوزراء لقاح كورونا وزيرة الصحة وزير المالية

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