"طيران الإمارات": ليلة مجانية للركاب المصريين بفندق دبي خلال هذه الفترة

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، في بيان لها اليوم الأربعاء، إقامة مجانية في فندق جي دبليو ماريوت ماركي دبي، للمصريين المسافرين الذين ينوون قضاء إجازة في مدينة دبي خلال الأيام المقبلة.

وقالت الشركة، في بيانها: يسمح للمسافرين المصريين الذين يحجزون تذاكر سفر ذهابًا وإيابًا على الدرجة الاقتصادية، من 2 إلى 23 ديسمبر، والسفر في الفترة من 6 ديسمبر 2020 إلى 28 فبراير 2021، بقضاء ليلتهم الأولى في دبي مجانًا في فندق جي دبليو ماريوت ماركي، بينما يحصل الركاب الذين يحجزون تذاكر سفر على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال على إقامة مجانية لمدة ليلتَين ابتداءً من يوم الوصول.

وتابعت الشركة: يعد الفندق أحد أطول فنادق فئة الخمس نجوم في العالم، كما يضم خيارات متعددة للركاب، وقسمًا خاصًّا بالتسوق ومنتجعًا صحيًّا عالميًّا، كما أنه يتميز بموقعه القريب من المناطق السياحية؛ مثل دبي مول وبرج خليفة ودبي أوبرا.