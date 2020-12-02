أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

"طيران الإمارات": ليلة مجانية للركاب المصريين بفندق دبي خلال هذه الفترة

11:58 ص الأربعاء 02 ديسمبر 2020
"طيران الإمارات": ليلة مجانية للركاب المصريين بفندق دبي خلال هذه الفترة

طيران الإمارات

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، في بيان لها اليوم الأربعاء، إقامة مجانية في فندق جي دبليو ماريوت ماركي دبي، للمصريين المسافرين الذين ينوون قضاء إجازة في مدينة دبي خلال الأيام المقبلة.

وقالت الشركة، في بيانها: يسمح للمسافرين المصريين الذين يحجزون تذاكر سفر ذهابًا وإيابًا على الدرجة الاقتصادية، من 2 إلى 23 ديسمبر، والسفر في الفترة من 6 ديسمبر 2020 إلى 28 فبراير 2021، بقضاء ليلتهم الأولى في دبي مجانًا في فندق جي دبليو ماريوت ماركي، بينما يحصل الركاب الذين يحجزون تذاكر سفر على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال على إقامة مجانية لمدة ليلتَين ابتداءً من يوم الوصول.

وتابعت الشركة: يعد الفندق أحد أطول فنادق فئة الخمس نجوم في العالم، كما يضم خيارات متعددة للركاب، وقسمًا خاصًّا بالتسوق ومنتجعًا صحيًّا عالميًّا، كما أنه يتميز بموقعه القريب من المناطق السياحية؛ مثل دبي مول وبرج خليفة ودبي أوبرا.

طيران الإمارات ليلة مجانية للركاب المصريين فندق دبي

الخبر التالى:

وزير الإسكان: "المقاولون العرب" تتسلم غدًا جائزة أفضل شركة مقاولات في أوغندا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116303

    عدد المصابين

  • 102816

    عدد المتعافين

  • 6666

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63658915

    عدد المصابين

  • 44057803

    عدد المتعافين

  • 1475636

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:استجابة لمطالب المواطنين.. الحكومة توافق على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا