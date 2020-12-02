محافظ القاهرة: إزالة ٥١٦ عقارا بإجمالي ١٤١١ أسرة متعارضة مع محور "الوفاء والأمل"

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إزالة تعارضات إقامة محور الوفاء والأمل (الضغط العالي) بمنطقة عزبة الهجانة والتي تمثل خطر على الصحة العامة لإقامتها أسفل خطوط الضغط العالي.

وأكد المحافظ، أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس.

ويبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة أسفل خطوط الضغط العالي ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.

وأضاف المحافظ، أن إنشاء تلك المحاور يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف عن المواطنين حيث سيختصر رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير.

وأوضح أنه سيتم إزالة ٥١٦ عقارا بإجمالي ١٤١١ أسرة تم تسكين ٢٦٩ أسرة منهم حتى الآن بمساكن أهالينا ٢ بحي السلام في شقق مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات.

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