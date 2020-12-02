"البيئة": الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي لشركتي بترول بخليج السويس



كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة قامت بالمراجعة البيئية لشركتي (الشركة العامة للبترول بحقل رأس سدر بجنوب سيناء – شركة إيست زيت بتروليوم "زيتكو" بالبحر الأحمر) حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي بالشركتين ووقف الصرف على البيئة البحرية بصفة نهائية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، بمتابعة الموقف التنفيذي لخطط التوافق البيئي لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بنطاق محافظات (البحر الأحمر- السويس – جنوب سيناء) والتي تتضمن إنشاء محطات لمعالجة الصرف الصناعي وفقاً للاشتراطات البيئية التي نص عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية للجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئي لحل مشكلة الصرف الصناعي لعدد من شركات البترول في مياه خليج السويس.

وراجعت وزارة البيئة بالمراجعة البيئية وتقييم نسب تنفيذ خطط الإصحاح البيئي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر لشركات (جابكو - النصر لإنتاج البترول – السويس للزيت – بتروجلف – الأمل – العامة للبترول) وذلك طبقًا للجدول الزمني للمعاينات والمراجعات البيئية الذي تم الاتفاق عليه بين وزارتي البيئة والبترول والثروة المعدنية.

وتم تقييم نسب تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لهذه الشركات في ضوء المراجعات التي تمت حيث وصل إجمالي نسبة تنفيذ بنود الخطط حوالى 40% بنهاية شهر أكتوبر وذلك طبقًا للجداول الزمنية للخطط التى تم اعتمادها من جهاز شئون البيئة ، ويتم التنسيق بشكل دوري بين المختصين من وزارة البيئة ووزارة البترول والثروة المعدنية حيث يتم حاليا إجراء مراجعات بيئية وزيارات ميدانية خلال شهري نوفمبر وديسمبر للمتابعة الدورية لتنفيذ بنود تلك الخطط لشركات البترول للوقوف على مدى التزامها بالمخطط الزمني المقترح للتنفيذ.