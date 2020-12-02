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"الإفتاء": نشر الفضائح على مواقع التواصل عَمَلٌ محرَّم شرعًا ومُجَرَّم قانونًا - (فيديو)

10:14 ص الأربعاء 02 ديسمبر 2020
"الإفتاء": نشر الفضائح على مواقع التواصل عَمَلٌ محرَّم شرعًا ومُجَرَّم قانونًا - (فيديو)

أرشيفية


كتب - محمود مصطفى:
قالت دار الإفتاء المصرية: "إن نشر الفضائح الأخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة التفاعل –تعليقًا أو مشاركةً أو إعجابًا- حول ما نُشِر؛ عَمَلٌ محرَّم شرعًا؛ وهو مُجَرَّم قانونًا، لأن فيه إشاعةً للفاحشة في المجتمع".

وأضافت الدار في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة أن هذا الفعل جريمة رتب عليها الشرع الشريف عقوبة عظيمة؛ إضافة لما يحويه هذا النشر بهذه الكيفية من التعارض الكلي مع حَثِّ الشرع الشريف على الستر.

واستشهدت الدار في فيديو الرسوم المتحركة بقول الله تعالى في سورة النور: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).

نشر الفضائح اشاعة الفاحشة مواقع التواصل

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