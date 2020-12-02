عودة الأمطار والشبورة المائية.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام مقبلة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس الـ3 أيام المقبلة ( الخميس - الجمعة - السبت).

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن طقس الخميس مائل للدفئ على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على المناطق الجنوبية.

تسجل درجات الحرارة على القاهرة 22- 14، السواحل الشمالية 22 -13، جنوب سيناء 25- 16، شمال الصعيد 23 - 10، جنوب الصعيد 24- 12.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية عبارة عن شبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، مائل للدفئ على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على المناطق الجنوبية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 22- 14، السواحل الشمالية 22 -13، جنوب سيناء 25- 16، شمال الصعيد 23 - 10، جنوب الصعيد 24- 12.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية عبارة عن شبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن طقس السبت المقبل، معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 20- 13، السواحل الشمالية 20 -14، جنوب سيناء 24- 15، شمال الصعيد 21 - 10، جنوب الصعيد 24- 11.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على خليج السويس.​