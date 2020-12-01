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أمين "البحوث الإسلامية": توافر العلم والكفاءة ضرورة في مبعوث الأزهر لدول العالم

11:42 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
أمين "البحوث الإسلامية": توافر العلم والكفاءة ضرورة في مبعوث الأزهر لدول العالم

الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسل

القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أهمية أن يكون مبعوث الأزهر للخارج على قدر عالٍ من الكفاءة والعلم، وامتلاك القدرات المهنية التي تؤهله لأداء مهمته في الدولة المرسل إليها، وأن اختبارات بعثات الأزهر للخارج لها خصوصية تامة في عملية التقييم والاختيار، لأنه من يقع عليه اختيار لجان التحكيم سيمثل مصر والأزهر.

جاء ذلك خلال تفقد الأمين العام للمجمع اليوم الثلاثاء، يرافقه وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، لجان الاختبارات الشفوية لمبعوثي الأزهر الشريف من المدرسين والوعاظ، والتي بدأت فعاليتها اليوم وتستمر على مدار الأيام المقبلة لمختلف التخصصات من المتقدمين للمسابقة، حيث تعقد الاختبارات بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأكد وكيل الأزهر الشريف على الشفافية والوضوح في اختيار أكفأ العناصر المتقدمة، وأن تكون معايير الاختيار موحدة في جوانب العلم والمعرفة والقدرات والمهارات المختلفة ،وغيرها من الاشتراطات اللازمة لتمثيل مصر والأزهر الشريف في مختلف دول العالم، مشيدًا بالنظام الجديد المتبع في الاختبارات الشفوية هذا العام واعتماده على أنظمة إلكترونية في التقييم تراعي أعلى مستويات الدقة.

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Asha
نظير عيّاد مجمع البحوث الإسلامية الأزهر

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