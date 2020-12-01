"لو لسه مقدمتش".. ماذا تفعل بعد شراء كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي؟

الحجز ينتهي بعد 48 ساعة.. كيف تحصل على شقة في "مطار إمبابة"؟ (أسعار

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي يوم 7 ديسمبر المقبل، من حجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات.

ويتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وفي أخر إحصائية عن عدد من قام بشراء كراسات الشروط، أكدت وزارة الإسكان أنه تم بيع ما يقرب من 365 ألف كراسة شروط حتى الآن بينما من سدد جدية الحجز وصل لـ167 ألفا، ومن سجل بياناته على الموثع الإلكتروني وصل لـ90 ألف متقدم.

ويتساءل بعض المتقدمين عن طريقة التقديم بعد شراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز، والتي جاءت في الخطوات التالية:

1- يتم الاطلاع على كراسة الشروط وتجهيز الأوراق الموجودة بها والتي تختلف من متقدم لآخر وفقا للوظيفة والحالة الاجتماعية.

2- عمل حساب خاص على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز شقق الإسكان الاجتماعي (https://www.shmff.gov.eg/) عن طريق الرقم القومي ورقم التليفون.

3- يتم تحويل الأوراق المطلوبة إلى صيغة pdf في ملف واحد بحجم 2 ميجا فقط.

4- الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الحساب الشخصي واختيار التقديم على وحدة سكنية وتحديد مشروع الإسكان الاجتماعي ثم اختيار بين مساحة الـ75 مترًا أو 90 مترًا.

5- كتابة البيانات المطلوبة في طلب التقديم وكذلك رفع الأوراق المطلوبة.

6- عند الانتهاء من هذه الخطوات يتم تأكيد الطلب وتظهر رسالة في النهاية بتأكيد الطلب، ويمكن خلال فترة الاعلان التعديل على هذه البيانات.

ومن خلال الفيديو التالي يمكن تنفيذ هذه الخطوات:

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