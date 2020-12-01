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مجدي أحمد علي: جائزة "فؤاد نجم" فخر لنجيب ساويرس

08:52 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
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تصوير - نادر نبيل:

قال المخرج مجدي أحمد علي، إن جائزة أحمد فؤاد نجم، بمثابة فخر للمهندس نجيب ساويرس، الذي أسس الجائزة.

جاء ذلك في كلمته بحفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، اليوم الثلاثاء، والتي تقام برعاية مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وأضاف مجدي: هذه الجائزة أشاعت جوًا من انتشار جوائز لشعر العامية، وقد رأينا بعدها عدة جوائز لشعراء العامية مثل جائزة الأبنودي وسيد حجاب وغيرها من الجوائز.

وقال الشاعر جمال بخيت، رئس لجنة تحكيم الشعر: هذه الجائزة تجمع أحباب نجم صاحب التجربة الشعرية العظيمة التي يمثلها الشاعر الوطني الراحل، ولا أنسى عندما كنا طلبة ونقوم بدعوته هو والشيخ إمام من حوش عيسى للمشاركة فيما نقدمه من حفلات، ولم يكن يتأخر يوما.

وأضاف: مستوى الدواوين المتقدمة لهذه الجائزة تطمئنا على مستوى الشعر، وأستطيع أن أقول أن مستقبل الشعر في مصر بخير.

من جانبها ألقت الشاعرة ايرين يوسف عضو لجنة التحكيم كلمة قالت فيها: على مدى عدة أشهر قمنا بفحص الدواوين المتقدمة، وقد وجدنا أن أغلب المتقدمين يتمتعون بالثراء اللغوي لشعر العامية.

وأضافت: استطاع الشعراء الفائزين أن يستفيدوا من كل الشعراء الراحلين بداية من بيرم التونسي وفؤاد حداد ونجم وسيد حجاب والأبنودي إلى جيل السبعينات.​

مجدي أحمد علي نجيب ساويرس أحمد فؤاد نجم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

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