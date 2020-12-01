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مصطفى إبراهيم يفوز بالجائزة الكبرى لـ"أحمد فؤاد نجم"

08:20 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
مصطفى إبراهيم يفوز بالجائزة الكبرى لـ"أحمد فؤاد نجم"

الشاعر مصطفى إبراهيم

أعلنت لجنة تحكيم جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، التي تنظمها مؤسسة "ساويرس للتنمية الاجتماعية"، فوز الشاعر مصطفى إبراهيم بالجائزة الكبرى وقيمتها 50 ألف جنيه، عن ديوان "الزمن".

جدير بالذكر أن جوائز الأعمال الشعرية يبلغ إجمالي قيمتها 150 ألف جنيه، مقسمة على النحو التالي:

- 100 ألف جنيه تقسم بالتساوي على المتسابقين العشرة الأوائل.

- 50 ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة ولا يجوز تقسيمها.

- أما جائزة الدراسات النقدية لشعر العامية قيمتها 50 ألف جنيه، ولا يجوز تقسيمها.

وتتضمن شروط التقدم لجائزة "الدراسات النقدية لشعر العامية"، أن يكون العمل كتابًا منشورًا أو بحثًا؛ للحصول على درجة الدكتوراة أو الماجستير باللغة العربية، ويكون صدر أو أُجيز خلال الفترة من أول يناير 2015 حتى نهاية موعد التقديم في 26 يوليو 2020، وأن يتناول العمل شعر العامية المصرية، ولا يشترط في هذا الفرع حدًا أقصى للسن.

يذكر أن جائزة "أحمد فؤاد نجم لشعر العامة"، أطلقت عام 2014، ويضم مجلس أمناء الجائزة كلًا من: "الدكتور عماد أبوغازي، وزير الثقافة الأسبق، الشاعر إبراهيم داود، محمد العدل، المخرج مجدي أحمد علي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس".

مصطفى إبراهيم أحمد فؤاد نجم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية جوائز الأعمال الشعرية

الخبر التالى:

ننشر القائمة الكاملة للفائزين بجوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية (صور)

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