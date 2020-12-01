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رئيس مدينة بدر يتفقد الوحدات المخصصة لسكن العاملين بالعاصمة الإدارية

08:10 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مشروع الوحدات المخصصة لسكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة الجاري تنفيذها بمدينة بدر، بعدد 9024 وحدة سكنية (376 عمارة) بقيمة استثمارية 3.2 مليار جنيه.

واستهل مندور، جولته بتفقد أعمال الاسفلت والطرق التي تتم بالمشروع، وكذا أعمال التشطيبات للوحدات الجارى تنفيذها بعددٍ من العمارات، كما شدد على الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة طبقا لما تم الاتفاق عليه بآخر اجتماعٍ تم عقده بمقر الجهاز.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 92 %، ونسبة تنفيذ أعمال المرافق من المياه والصرف 92 %، وأعمال الكهرباء 67%، ونسبة أعمال الطرق والاتصالات 51%، ونسبة تنفيذ أعمال الغاز وصلت إلى 70%، ومن المقرر تجهيز الوحدات للتسليم مع بداية العام الجديد.

وأكد مندور، أن الجولة تأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى هيئة المجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الدورية لما يجري تنفيذه من مشروعات.

عمار مندور مدينة بدر مشروع الوحدات المخصصة العاصمة الإدارية

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