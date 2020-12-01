ساويرس في حفل جوائز فؤاد نجم: "أبتسم عندما أتذكره"

تصوير- نادر نبيل:

عبر المهندس نجيب ساويرس، عن شكره لحضور حفل توزيع جوائز "أحمد فؤاد نجم لشعر العامية"، قائلًا: "وجودكم اليوم دليل على أن الوفاء ما زال باقيًا في هذا الزمن".

جاء ذلك في كلمته بحفل توزيع جوائز "أحمد فؤاد نجم لشعر العامية"، اليوم الثلاثاء، والتي تقام برعاية مؤسسة "ساويرس للتنمية الاجتماعية".

وقال ساويرس: "أحب جائزة "أحمد فؤاد نجم"؛ لأنني نجحت في أن أجمع محبي هذا الشاعر الخالد كل عام، في هذا المكان، وفي كل عام وأنا حضوري هذا الحفل أشعر أنني فعلت شيئًا مهمًا، خلدت به اسم الشاعر الراحل رغم أنه خالد بأشعاره أصلًا".

وأضاف: "لا يمكن أن تتذكر نجم إلا وتبتسم؛ لأنه كان سريع البديهة، والرد وبيجيب من الآخر، ولا تطلع منه إجابة إلا وتصيب الهدف".

جدير بالذكر أن جوائز الأعمال الشعرية يبلغ إجمالي قيمتها 150 ألف جنيه، مقسمة على النحو التالي:

- 100 ألف جنيه تقسم بالتساوي على المتسابقين العشرة الأوائل.

- 50 ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة ولا يجوز تقسيمها.

- أما جائزة الدراسات النقدية لشعر العامية فقيمتها 50 ألف جنيه، ولا يجوز تقسيمها.

وتتضمن شروط التقدم لجائزة "الدراسات النقدية لشعر العامية" أن يكون العمل كتابًا منشورًا، أو بحثًا للحصول على درجة الدكتوراة أو الماجستير باللغة العربية، ويكون صدر أو أُجيز خلال الفترة من أول يناير 2015 حتى نهاية موعد التقديم في 26 يوليو 2020، وأن يتناول العمل شعر العامية المصرية، ولا يشترط في هذا الفرع حدًا أقصى للسن.

يذكر أن جائزة "أحمد فؤاد نجم لشعر العامة"، أطلقت عام 2014، ويضم مجلس أمناء الجائزة كلًا من الدكتور عماد أبوغازي، وزير الثقافة الأسبق، والشاعر إبراهيم داود، ومحمد العدل، والمخرج مجدي أحمد علي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.