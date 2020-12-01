مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من ممثلي منظمات المجتمع المدني

كتب - محمود مصطفى:

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار المبادرة المشتركة بين المرصد و«شباب المتوسط»، تحت عنوان: «حوار حول وثيقة الأخوة الإنسانية».

وتفقَّد الوفد الذي يضم شخصيات حكومية وقضائية وبرلمانية وحدات المرصد التي تعمل بـ12 لغة على محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى متابعة أحوال المسلمين في أرجاء العالم.

وأدار مشرفو المرصد حوارًا مفتوحًا مع أعضاء الوفد حول دور منظمات المجتمع المدني في دعم الأفكار الإيجابية التي يسعى المرصد من خلالها إلى توعية النشء والشباب بمخاطر ظاهرة التطرف، كما بحثوا عددًا من المشروعات التي يُمكن إطلاقها بالشراكة مع مرصد الأزهر.

وتستهدف مبادرة «حوار حول وثيقة الأخوة الإنسانية» بناء قدرات مجموعة من الشباب العربي المقيم في مصر حول مفهوم الحوار وأدواته باعتبارها أمرًا مهمًّا في حل النزاعات والخلافات، وذلك من خلال عقد ورش العمل وجلسات حوارية، ونشر عدد من المقالات التي تعمل على مواجهة خطاب الكراهية والتعصب والتطرف.