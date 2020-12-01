وزير النقل يبحث مع "الستوم" التعاون في السكك الحديدية والمترو

كتب - أسامة علي:

التقى وزير النقل كامل الوزير، رئيس شركة الستوم العالمية لبحث تدعيم التعاون المستقبلي في مجالات السكك الحديدية والمترو والجر الكهربائي، بحضور قيادات هيئتي السكك الحديدية والأنفاق.

وأشاد الوزير، باهتمام القيادة السياسية بتطوير مرافق قطاع النقل في مصر وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين بالتعاون الحالي مع شركة الستوم في مجال السكك الحديدية والمترو، مؤكدًا أن هناك عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع النقل بمصر التي يمكن أن تشكل تعاونا مثمرا بين الجانبين.

واستعرض الوزير، عددا من المشروعات في مجالات السكة الحديد والمترو، وأبدى وفد الستوم العالمية الاهتمام بمشروع القطار السريع «العين السخنة/ العلمين»، حيث أكد الوزير أن الأعمال المدنية والإنشائية للمشروع يتم تنفيذها حالياً من خلال الشركات الوطنية المصرية التي اكتسبت خبرات كبيرة في هذا المجال بينما في مجال الأجهزة و الاليكتروميكانيك والوحدات المتحركة فإنه جاري إعداد كراسة الطرح الخاصة بها حيث سيتم الطرح على كافة الشركات العالمية المتخصصة ومنها الستوم للدخول في هذه المناقصة، مضيفا أن الشركة الفائزة ستتعاون مع شركة نيرك في توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر.

كما تم التباحث حول مشروع خط الغردقة/ سفاجا/ قنا/ أبو طرطور، حيث أكد الوزير، أهمية هذا الخط الذي سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان والمساهمة فى نقل خام الفوسفات، لافتا إلى أنه مشروع استراتيجى يساهم بشكل إيجابي فى تنمية الوادى الجديد ودعم حركة السياحة بين الأقصر والغردقة.

كما أبدى وفد الستوم الاهتمام بالتعاون مع هيئة الأنفاق في إعادة تأهيل الخط الأول للمترو، حيث أكد الوزير أنه بمجرد انتهاء الاستشاري من الدراسات الخاصة بالمشروع سيتم الطرح على كافة الشركات العالمية ومنها الستوم كما يمكن التعاون في مجال الوحدات المتحركة للخط الأول حيث سيتم شراء 32 قطارا مكيفا جديدا وإعادة تأهيل 23 قطارا من الأسطول الحالي.

كما تناول اللقاء، مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها مثل مشروع تحديث وتطوير كهربة إشارات خط (بني سويف/ أسيوط) للسكك الحديدية الذي يبلغ طوله 250 كيلومترًا، وكذلك مشاركة الشركة في مشروع تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة/ الجيزة/ بني سويف والمقرر تمويله من البنك الدولي حيث تهدف خطة وزارة النقل إلي تطوير نظم الإشارات بجميع الخطوط الرئيسية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.