مصر للطيران تشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي

كتب - محمد عبيد:

دعت الجمعية العامة للاتحاد العربي النقل الجوي (الآكو) الحكومات حول العالم إلى تعزيز القيمة المضافة للنقل الجوي لتخفيف القيود على الحدود من خلال اتفاقيات النقل الجوي ، وتطبيق إجراءات صحية موحدة وواضحة ، من خلال اتباع إرشادات مجموعة عمل CART التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي(الإيكوا) ، وإجراء الفحوصات قبل السفر وبالأخص اختبار (رابيد) مع ضرورة إلغاء الحجر الصحي، بالإضافة إلى ضرورة تبني الحكومات للتقنيات البيومترية المتطورة عند نقاط الأمن والجمارك ، وذلك في ضوء تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع النقل الجوي.

وشارك الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ، في فعاليات اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي( الأكو) عبر تقنية الـتلي كونفرانس، بمشاركة رؤساء شركات الطيران العربية الأعضاء وممثلين عن كافة الأطراف المعنية بصناعة النقل الجوي في المنطقة العربية.

وخلال الاجتماعات، تم انتخاب الطيار رشدي زكريا لعضوية اللجنة التنفيذية بالأكو حتى عام 2022 وذلك تقديراً لأهمية ومكانة مصر للطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودورها في وضع السياسات وتوجهات الاتحاد الخاصة بمستقبل صناعة النقل الجوي في الإقليم.

كما شارك زكريا في فعاليات اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (الأفرا)، والتي تم عقدهما أيضا عبر تقنية التلي كوانفرنس بمشاركة عدد من رؤساء مجالس إدارة شركات الطيران الأفريقية، والتي تم خلالهما مناقشة الوضع الحالي لشركات الطيران الأفريقية وكيفية استئناف حركة النقل الجوي والمعايير الواجب اتخاذها لفتح الحدود بين الدول، وتوضيح فرص التعاون بين شركات الطيران الأفريقية ، والذي يتمثل في البرنامج الجديد الذي أطلقته الأفرا بعنوان البرنامج التفاعلي لمشاركة السعة ، والذي يهدف إلي تقديم حلول لتحديات التشغيل التي تواجهها شركات الطيران الأفريقية ، وخفض تكلفة العمليات وتحسين كفاءة الطائرات من خلال زيادة معدل الاستخدام اليومي ، حيث تطالب الشركات الأعضاء بالأفرا بإدخال بيانات الطائرات التي ترغب في تأجيرها مجاناً، وتقديم طلبات الإيجار عبر البرنامج الذي تقدمه الأفرا بالتعاون مع شركة ACC للاستشارات.