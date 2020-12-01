حدث في 8 ساعات| تخفيض أعداد العاملين بالقاهرة.. وضوابط جديدة للبناء وغلق المحال
انتهت مساء أمس الاثنين الموافق 30 نوفمبر، مهلة تلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لقانون التصالح وقرارات مجلس الوزراء.
وسادت حالة من اللغط بين المواطنين حول مصير مهلة تلقي الطلبات، وهل انتهت بنهاية يوم أمس، أم أنه سيصدر قرار جديد بالمد لإتاحة الفرصة لمزيد من المواطنين للتقديم على التصالح.
وقال الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إنه حتى الآن لم يصل إليهم أي قرار بشأن مد مهلة تلقي طلبات التصالح من عدمه.
وأضاف فوزي، لمصراوي: "مفيش تعليمات جت بشأن مهلة التصالح، ولكن حتى الآن منذ بداية اليوم لم يبلغ أي رئيس حي بالمنطقة عن وجود مواطنين راغبين في التصالح".
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