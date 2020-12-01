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جامعة حلوان تعلن شروط التقدم لمسابقة الموظف المثالي

05:02 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
جامعة حلوان تعلن شروط التقدم لمسابقة الموظف المثالي

جامعة حلوان

كتب- مصراوي:

أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن تنظيم إدارة المشروعات البيئية، بالتعاون مع إدارات القطاع "مسابقة الموظف المثالي" لجامعة حلوان على مستوى الكليات والإدارات العامة لعام ٢٠٢٠.

وتتضمن شروط ومعايير التقدم للمسابقة أن يكون المرشح حاصل على دورات تدريبية خلال آخر عامين، وأن يكون حصل على أقل من رصيد الإجازات خلال العام، على أن يكون آخر تقريرين سنويين بدرجة إمتياز، والا يكون قد وقع عليه أية جزاءات، على أن يكون المرشح تقديم بنموذج تطوير مقترح للإدارة التي يعمل بها وسيتم مناقشته من خلال لجنة التحكيم، وأن يكون قد ساهم في أعمال تطوير خاصة موثقة بأنشطة الإدارة والالتزام بالانتهاء من الأعمال الموكلة إليه في المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة.

ويتم اختيار الموظف المثالي في ضوء المعايير السابقة من خلال لجنة تحكيم مشكلة لهذا الغرض، وتم ترشيح عدد من الموظفين بكل كلية أو إدارة وفقاً لعدد الموظفين بها وسيتم منح الفائزين مكافأة مالية وشهادة تقدير ودرع تذكاري على أن يوضع أسماء المكرمين في كتيب خاص بإسم المسابقة يوزع عليهم.

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جامعة حلوان مسابقة الموظف المثالي ماجد نجم

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