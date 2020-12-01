أمين عام "الشيوخ" يكشف عن الآراء الدستورية حول إصدار لائحة المجلس

مصراوي

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنه كانت هناك آراء دستورية وقانونية تم عرضها بخصوص إصدار اللائحة، مضيفًا أن بعضها كان يقول إن لائحة الشيوخ تُعرض على مجلس النواب.

وتابع عتمان أنه تم الأخذ بهذا الرأي؛ حيث يتم عرضه على مجلس النواب.

وأضاف الأمين العام لمجلس الشيوخ: "كان هناك رأي آخر دستوري يرى أن يضع مجلس الشيوخ لائحته ويصدرها رئيس الجمهورية"، منوهًا بالأخذ بعرض الأمر على مجلس النواب كونه السلطة التشريعية التي تصدر القوانين.