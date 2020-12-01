"الأرصاد" تكشف خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية خلال الـ 72 ساعة المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى السبت 5 ديسمبر 2020.

يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020:

السواحل الشمالية أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم بورسعيد - العريش - رفح ) الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة)

يوم الخميس 3 ديسمبر 2020:

لا يوجد أمطار.

- يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020:

لا يوجد أمطار.

- يوم السبت 5 ديسمبر 2020:

السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق (بلطيم - دمياط - بورسعيد - رفح - العريش).

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.