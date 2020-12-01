"الأرصاد" تكشف خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية خلال الـ 72 ساعة المقبلة
كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى السبت 5 ديسمبر 2020.
يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020:
السواحل الشمالية أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم بورسعيد - العريش - رفح ) الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة)
يوم الخميس 3 ديسمبر 2020:
لا يوجد أمطار.
- يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020:
لا يوجد أمطار.
- يوم السبت 5 ديسمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق (بلطيم - دمياط - بورسعيد - رفح - العريش).
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
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