مسرح "الشباب والرياضة" يشهد منتدى الطلاب الأفارقة خريجي الجامعات والمعاهد المصرية

القاهرة- (أ ش أ):

اقامت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، منتدى الطلاب الأفارقة خريجي الجامعات والمعاهد المصرية، خريجي الجامعات والمعاهد العليا المصرية، بالتعاون مع الجمعية الأفريقية (الاتحاد العام لطلبة الأفارقة).

ويقام المنتدى سنويًا في إطار حرص الوزارة على دعم وتنظيم الانشطة والاحتفالات والمؤتمرات والندوات الشبابية والطلابية لشباب القارة الإفريقية.

واستهلت الفعاليات بكلمات وزارة الشباب والرياضة، ورئيس الجمعية الإفريقية، ورئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي، وفقرات غنائية واستعراضية من مختلف البلدان الأفريقية قام بأدائها مجموعة من شباب الخريجين فى جو يسوده الود والحب بين الطلاب والمدعوين.

وفي الختام تم تكريم السفراء وممثلي السفارات الإفريقية والطلبة الأفارقة خريجي الجامعات والمعاهد العليا المصرية لهذا العام.

حضر المنتدي، السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية الإفريقية ، والسفير محمد الأمين اكيك نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي، وعلا كمال مدير عام الإدارة العامة للجامعات بوزارة الشباب والرياضة، ولفيف من ممثلي السفارات الأفريقية ورؤساء الاتحادات والروابط الإفريقية.