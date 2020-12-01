"خطة النواب" تتسلم أول حساب ختامي بنظام البرامج والأداء عن "2019- 2020"

مصراوي

كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن تسلم اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، أول حساب ختامي بنظام البرامج والأداء، وذلك عن العام المالي 2019- 2020.

وقال عمر، في تصريحات أدلى بها عقب انتهاء أعمال اللجنة، إن هذا التقرير يعد خطوة مهمة في مسيرة أعمال نظام موازنة البرامج والأداء الذي يأتي بعد مجهود على مدار 4 سنوات ماضية بين مجلس النواب ووزارتي التخطيط والمالية، الأمر الذي يعد بمثابة إنجاز حقيقي يُسحب للبرلمان والحكومة.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الحساب الختامي للعام المالي 2019- 2020 المقدم من وزارة المالية يتضمن 404 وزارات وجهة من أصل 640 في الدولة، بإجمالي قيمة نحو 350 مليار جنيه.

وتابع عمر بأن مجلس النواب الجديد سيواصل استكمال الجهد المبذول في شأن منظومة "البرامج والأداء" للخروج بموازنات دقيقة قائمة على عرض كل البرامج الرئيسية والفرعية وقياس الإنجاز في كل منها؛ بما يمكن البرلمان من التقييم الدقيق للحكومة وأدائها السنوي.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أنه من المتوقع أن يتم استلام تقرير بشأن أعمال الحكومة عن الربع الأول من العام المالي الحالي 2020- 2021، وذلك في مستهل الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، والمزمع أن يكون في النصف الثاني من شهر يناير المقبل.

وشارك في الاجتماع كل من دكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة خلال مؤتمر "موازنة البرامج والأداء"، ومحمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية.