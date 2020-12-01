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الصحة العالمية: 38 مليون مصاب بالإيدز عالمياً بينهم 1.8 مليون طفل

02:21 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
الصحة العالمية: 38 مليون مصاب بالإيدز عالمياً بينهم 1.8 مليون طفل

الدكتورة نعيمة القصير

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية، إن عدد مصابي فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" يقدر بنحو 38 مليون شخص، منهم 1.8 مليون طفل (0-14 سنة).

وأوضحت أن 81٪ من جميع المصابين بالإيدز يعرفون حالة فيروس نقص المناعة البشرية لديهم، وحوالي 7.1 مليون شخص لا يعرفون حالتهم وكان 25.4 مليون شخص يحصلون على العلاج في عام 2019.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة الصحة باليوم العالمي للإيدز تحت شعار "نحو التضامن العالمي والتغطية المستدامة للخدمات"، اليوم الثلاثاء.

وقالت إن تقرير المخدرات العالمي (2019) يقدر أنه اعتبارا من عام 2017، استخدم 271 مليون شخص في جميع أنحاء العالم المخدرات مرة واحدة على الأقل في العام السابق، ومن بين هؤلاء ، 11.3 مليون شخص يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن.

وأضافت القصير أن معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بالحقن بنسبة 12.7٪ ، مما يشير إلى أن 1.4 مليون من هؤلاء السكان يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية ويشكل الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن 9٪ من الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية على مستوى العالم في عام 2017 بينما تشكل النساء والفتيات حوالي٪48 من جميع الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2019.

الدكتورة نعيمة القصير

الدكتورة نعيمة القصير منظمة الصحة العالمية الإيدز

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