الأمم المتحدة: مصر اتخذت تدابير مهمة لحماية مرضى الايدز من كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قالت راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، إن وزارة الصحة المصرية اتخذت العديد من التدابير المهمة التي من شأنها حماية المتعايشين مع مرض الإيدز في ظل وباء كورونا.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة الصحة باليوم العالمي للإيدز تحت شعار "نحو التضامن العالمي والتغطية المستدامة للخدمات"، اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة الصحة هالة زايد، وممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر نعيمة القصير، والممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا ألبيرتين، وممثل منظمة اليونيسيف بمصر جيرمي هوبكنز، والمدير الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإيدز د.رانجايان جورومورتي.

وأضافت "أبو الحسن"، أن وزارة الصحة قررت نقل منافذ صرف أدوية المتعايشين مع مرض الإيدز إلى المراكز الصحية، بدلا من مستشفيات الحميات لضمان توفير الحماية القصوى من الإصابة بعدوى كورونا.