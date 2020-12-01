سفير المجر يزور الهيئة العربية للتصنيع لبحث الشراكة والتصنيع المشترك

كتب- محمد سامي:

استقبل اليوم الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء، أندراس كوفاكس، سفير جمهورية المجر، في أول زيارة له للهيئة منذ تعيينه سفيرًا لبلاده في القاهرة، وذلك لاستعراض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة؛ بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية، خصوصًا أن هناك تعاونًا متميزًا وتاريخيًّا بين الهيئة العربية للتصنيع وكبرى الشركات المجرية في العديد من مجالات الصناعة.

وقال بيان رسمي صادر عن الهيئة، اليوم، إنه تم بحث تعزيز آليات التعاون في مجال الاتصالات وعمليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والسيارات صديقة البيئة باستخدام الغاز الطبيعي.

وأكد التراس أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرًا إلى أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وبودابست من خلال اللجنة المصرية- المجرية وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات المجرية؛ لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، لافتًا إلى بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية والإفريقية.

ومن جانبه، أكد سفير المجر أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخرًا في كل المجالات جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة؛ ومنها المجرية، لتعزيز التعاون المشترك في ظل تحسن مناخ الاستثمار والاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تتمتع به مصر حاليًّا، مشيدًا بالعاصمة الإدارية وحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أشاد أندراس كوفاكس، بالإمكانات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية؛ وهو ما يشجع العديد من الشركات المجرية على عقد المزيد من الشراكات مع العربية للتصنيع لتعميق التصنيع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.