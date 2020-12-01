لخريجي التعليم المفتوح.. تعرف على شروط القيد بنقابة المحامين

كتب- مصراوي:

حددت نقابة المحامين، شروط قيد خريجي التعليم المفتوح بالنقابة، وذلك بعد أن شكًل نقيب المحامين رجائي عطية لجنة من ستة أعضاء لتلقي طلبات خريجي "التعليم المفتوح"، الذين واجهوا أزمة في قيدهم أثناء فترة تولي سامح عاشور منصب نقيب المحامين، وأكد حينها أنه لن يسمح لخريجي التعليم المفتوح بأن يكونوا محامين.

وحددت النقابة عدة شروط لقيد خريجي التعليم المفتوح بالنقابة تتمثل في:

1- يشترط لقبول طلب القيد أن يكون الطالب قد حصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها قبل الالتحاق بكلية الحقوق، وهو شرط واجب للتعليم النظامي والمفتوح – إعمالاً لنص المادة (13) من قانون المحاماة، والمادة 75 من قانون تنظيم الجامعات رقم 94 لسنة 1972، والتي اشترطت للالتحاق بكلية الحقوق بالذات الحصول قبل الالتحاق على شهادة الثانوية العامة، ولم يجز النص ما أجازه لكافة الكليات الأخرى، مثل الهندسة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية، ومثل كلية الزراعة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية الزراعية، ومثل كلية التجارة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية التجارية وهكذا، فيما عدا كلية الحقوق وحدها التي اشترط النص للالتحاق بها أن يكون المتقدم حاصلاً قبل الالتحاق على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

2- يجب ألا يكون المتقدم مؤمنا عليه في مهنة أخرى، ومن يكون مؤمنا عليه سوف يتم رفض أوراقه.

3- من يعمل شئون قانونية في أي جهة سيتم قبول أوراقه بشرط تعهد الجهة بتعيينه في الشئون القانونية.

وتضم لجنة تلقي طلبات خريجي التعليم المفتوح كلا من:

- فاطمة الزهراء غنيم عضو المجلس.

- حسين الجمال الأمين العام.

- أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد.

- عبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد.

- ماجد حنا عضو المجلس.

- صلاح سليمان عضو المجلس.​