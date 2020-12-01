"البحوث الإسلامية": بدء فعاليات الاختبارات الشفوية لاختيار مبعوثي الأزهر للخارج
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب - محمود مصطفى:
بدأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم، أولى فعاليات الاختبارات الشفوية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث للعام الدراسي 2020/2021، لمن اجتازوا الاختبارات التحريرية، وذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن الاختبارات تستمر على مدار أسبوع، وتعتمد الاختبارات الشفوية على معايير واضحة في تقييم المتقدمين للمسابقة بما يضمن اختيار أكفأ العناصر التي ستمثل مصر والأزهر في مختلف الدول التي سيتم الإيفاد إليها.
أضاف عيّاد أن اختيار مبعوثي الأزهر الشريف يمر بمجموعة من المراحل المختلفة، التي تبدأ بالاختبارات التحريرية بنظام الكونترول المتبع في جامعة الأزهر الشريف، يعقبها اختبارات شفوية ثم مقابلات شخصية، حيث تخضع كل مرحلة من هذه المراحل لأساليب تقييم مختلفة تستهدف الوصول لأعلى الدرجات في اختيار الكفاءات التي ستمثل مصر والأزهر في الكثير من دول العالم.
أوضح أن مبعوثي الأزهر الشريف يقع عليهم مسؤولية كبرى لتمثيل الأزهر الشريف في الخارج، ونشر المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية الدينية والمذهبية والعرقية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.
الخبر التالى:"التنمية المحلية": مواعيد فتح وغلق المحلات وفق قانون المحلات العامة وليست مرتبطة بكورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
115541
عدد المصابين
-
102596
عدد المتعافين
-
6636
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
63032854
عدد المصابين
-
43519933
عدد المتعافين
-
1464577
عدد الوفيات
إعلان