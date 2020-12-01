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شيخ الأزهر يهنئ الشيخ خليفة بن زايد باليوم الوطني للإمارات

01:56 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
شيخ الأزهر يهنئ الشيخ خليفة بن زايد باليوم الوطني للإمارات

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيح محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، وشيوخ وحكام دولة الإمارات، والشعب الإماراتي الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات.

وأعرب شيخ الأزهر، بحسب بيان، عن تقديره لما حققته دولة الإمارات من إنجازات على كافة الأصعدة، ودورها في ترسيخ مبادئ وقيم التسامح والأخوة الإنسانية، متمنيًا لدولة الإمارات العربية المتحدة ولشعبها الأصيل المزيد من التقدم والرخاء، ولرئيس الإمارات وإخوانه الكرام دوام الصحة والتوفيق.

أحمد الطيب الأزهر الشريف خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الوطني للإمارات

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