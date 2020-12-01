تحصيل 315 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بالسعودية

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في صرف مستحقات المواطن المصري "أحمد.س"، وبلغت 75 ألفاً و599 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 315 ألفا و247 جنيها تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كان الوزير، كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة صرف مستحقات المواطن المذكور، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، إن المكتب تابع مستحقات المواطن المذكور حتى تم صرفها من بنك الراجحي، فضلا عن حصوله من كفيله على تأشيرة خروج نهائي وبذلك تم تسوية شكواه الواردة.

وقدم المواطن، الشكر إلى وزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي على مساعدته في الحصول على مستحقاته كاملة.